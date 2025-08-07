Nel quartiere milanese di City Life, dove svettano le iconiche Tre Torri, proseguono le operazioni di smontaggio dell’insegna ‘Generali’ collocata sulla Torre Hadid, sede dell’omonima compagnia assicurativa. Lo scorso 30 giugno, uno dei tre pannelli rossi che compongono la scritta era improvvisamente collassato su se stesso durante le prime ore del mattino, senza causare danni e feriti. A seguito dell’incidente, il 25 luglio sono stati avviati i lavori per la rimozione dell’intera scritta, ritenuta a rischio di cedimento. Nella giornata di giovedì 7 agosto, è stato completato lo smontaggio della prima parte dell’insegnata, ma le operazioni continueranno nelle prossime settimane con l’obiettivo di rimuovere anche le parti rimanenti del manufatto, comprese quelle che non hanno mostrato segni di cedimento, al fine di garantire la piena sicurezza dell’area circostante. Alla base delle torri, infatti, c’è il centro commerciale, frequentato ogni giorno da cittadini e turisti. Per quanto riguarda le cause del crollo, sono in corso ulteriori approfondimenti tecnici, ma le prime valutazioni hanno escluso le ipotesi che il cedimento sia stato provocato delle elevate temperature estive.