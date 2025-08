L’anticiclone africano è pronto a fare scendere sull’Italia nuova ondata di caldo e afa. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it preannuncia la risalita della colonnina da giovedì 7 agosto: “previsti 35-36°C in Toscana ed Umbria e 34°C in Emilia. Al Sud e sul resto del Nord le temperature saranno leggermente più basse”, e a seguire tutte le altre regioni, con i picchi previsti il 10 agosto. Già venerdì 8 però si sfioreranno i 39° a Firenze e Terni, mentre nella Pianura Padana sono attese massime intorno ai 37°, così come in Campania e Puglia. Ma la situazione è destinata a peggiorare, soprattutto per quel che riguarda la temperatura percepita, che arriverà ai 41° a Cremona.

Per il fine settimana, spiega il meteorologo “il meteo sarà torrido su tutto il settore interno delle regioni centrali e meridionali, nelle zone lontane dal mare mentre l’afa sarà invece padrona assoluta di tutte le coste e della Pianura Padana. Firenze, di contro, è atteso un caldo torrido con 39°C e aria secca con umidità relativa sotto il 20% e la temperatura percepita sarà identica a quella del termometro”. Per quanto riguarda le regioni meridionali è tra giovedì e venerdì che si aspetta il vero cambiamento, con l’aumento di sole, caldo e afa.

Per il weekend di San Lorenzo, invece, è necessario prepararsi a un fine settimana ” totalmente diverso dal primo: dalle trombe marine, dalla grandine e dalle temperature quasi autunnali, passeremo alla graticola di San Lorenzo con l’anticiclone subtropicale deciso ad infiammare l’Italia per almeno una settimana”, con temperature previste tra i 38 e i 40° a Roma, Firenze, Ferrara, Frosinone, Mantova, Benevento e Terni, che sarà la più calda delle province. Il grande caldo arriverà dalla Spagna, dove l’anticiclone è già in corso. Nel paese iberico nel solo mese di luglio sono stati 1.060 i decessi causati dalle alte temperature, con un aumento del 57% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Per giovedì 7, l’ultimo aggiornamento del bollettino del ministero della Salute indica 4 città bollino giallo (rischio 1), livello di pre-allerta per le ondate di calore: Bolzano, Firenze, Perugia e Rieti. Il clima si scalderà ulteriormente venerdì 8 agosto, quando i capoluoghi in giallo – sui 27 monitorati – salgono a 11 e compaiono anche 2 bollini arancioni. In giallo Bologna, Bolzano, Brescia, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Roma, Trieste, Verona e Viterbo. In arancio Firenze e Rieti, dove il livello di rischio passerà a 2, con pericoli per la salute delle persone fragili.