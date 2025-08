L’amministrazione Trump negherà gli aiuti federali per le calamità naturali agli stati e alle città Usa che boicottano le aziende israeliane. Lo hanno riferito il New York Times e Newsweek citando Reuters. La Federal emergency management agency (Fema, l’agenzia federale per la gestione delle emergenze) – scrive che i richiedenti – per continuare a beneficiare dell’assistenza – devono rispettare i suoi “termini e condizioni”. Questi includono la certificazione che non interromperanno “le relazioni commerciali specificamente con le aziende israeliane“. E scritto negli avvisi pubblicati venerdì. Si parla di almeno 1,9 miliardi di dollari in sovvenzioni federali da cui gli stati dipendono per attrezzature di ricerca e soccorso, stipendi per la gestione delle emergenze, sistemi di alimentazione di riserva e altri beni essenziali.

Già ad aprile il Dipartimento per la Sicurezza Interna, che sovrintende alla Fema, ha dichiarato che agli stati e alle città che ricevono le sue sovvenzioni è vietato boicottare Israele. A luglio invece, la Fema ha annunciato che gli stati devono destinare parte dei fondi federali per la prevenzione del terrorismo all’assistenza nell’arresto dei migranti, un’altra priorità fondamentale dell’amministrazione.

La risposta di Trump all’appello contro Netanyahu – Il ricatto di Trump è la risposta all’appello dei critici di Netanyahu, rivolto alla Casa Bianca il 5 agosto. Un gruppo di circa 600 funzionari della sicurezza israeliani in pensione – inclusi ex capi di agenzie di intelligence – ha scritto al presidente degli Stati Uniti per fare pressione su Israele affinché ponga immediatamente fine alla guerra a Gaza. Lo riferisce la Bbc, citando una lettera diffusa ai media. “È nostra convinzione professionale che Hamas non rappresenti più una minaccia strategica per Israele. La vostra credibilità presso la stragrande maggioranza degli israeliani aumenta la capacità di indirizzare Netanyahu e suo governo sulla giusta strada: porre fine alla guerra e alle sofferenze, restituire gli ostaggi”. Invece Trump ha servito l’assist a Netanyahu scoraggiando i boicottaggi contro aziende israeliane.