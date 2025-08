Anche ad agosto, in una Milano svuotata dalle ferie estive, non si fermano le lunghe code fuori da Pane Quotidiano, la Onlus laica e apolitica che dal 1898 si occupa di fornire un pasto a chi ne ha bisogno. A restare in città durante le ferie sono infatti i più bisognosi e fragili che non possono permettersi di spostarsi.

Decine di persone si sono radunate in viale Toscana all’apertura della struttura in attesa di cibo, ma anche di qualche indumento o giocattolo per i più piccoli che viene fornito in base alla disponibilità e soprattutto in occasione delle festività.

“I numeri negli ultimi tempi sono abbastanza impressionanti. Abbiamo circa 4mila passaggi al giorno, tra questa sede in viale Toscana e quella in varie Monza”, spiega Luigi Rossi di Pane Quotidiano. “C’è stato un aumento circa due anni fa, quando siamo passati da 3.500 a più di 4mila passaggi al giorno”, ha aggiunto. “I nostri ospiti sono composti da un 65% di cittadini extracomunitari e un 35% di cittadini italiani e, tra questi ultimi, la maggior parte è costituita dalla fascia più debole, che è quella degli anziani”.