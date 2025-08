Ennesimo incidente mortale in montagna, questa volta durante la pratica di uno sport estremo. Un turista cinese di 25 anni ha perso la vita in un lancio con la tuta alare. È successo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 5 giugno, nella zona sopra Colfosco, in Alto Adige. Il giovane si è lanciato da Piz da Lech, ma non è riuscito ad atterrare correttamente. L’allarme è stato lanciato da un amico del 25enne che, non vedendolo rientrare, ha avvisato i soccorsi.

È stata subito attivata la squadra del Soccorso Alpino Alta Badia che ha individuato il corpo in una zona difficile da raggiungere. Per recuperare la salma è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, che ha calato 110 metri di corda fissa per consentire ai tecnici di raggiungere il corpo del giovane. La salma è stata elitrasportata a Colfosco.

Foto d’archivio