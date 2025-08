Tre giovani russi, due ragazze e un ragazzo tra i 19 e i 21 anni, sono state arrestati per aver condiviso su Tik Tok un video in cui appare sullo sfondo un deposito in fiamme, dopo essere stato colpito da un drone ucraino. È accaduto ad Adler, sulle sponde del Mar Nero, a 30 chilometri da Sochi. L’incendio, al momento della registrazione del video-selfie, aveva avvolto uno stabilimento di proprietà della Rosneft che conteneva petrolio: un serbatoio di combustibile da oltre duemila metri cubi. L’accusa nei confronti dei tre ragazzi è di aver violato la legge che vieta di pubblicare sui social media immagini o video relativi a incidenti di guerra.

A essere segnalate dalla polizia la 21enne Dasha Vladimirovna, unica per la quale è stato redatto un verbale per illecito amministrativo, e la 19enne Karina Evgenyevn , provengono da Nizhniy Tagil, una città industriale sui monti Urali. Un terzo ragazzo ancora non è stato identificato. I tre si trovavano nella zona per festeggiare il compleanno di una delle due ragazze quando hanno improvvisato un balletto con in sottofondo la canzone rap Crimson Dawnn del russo Endsphil con alle spalle le fiamme. Il Dipartimento del ministero degli Affari interni ha dichiarato che “è in corso un’ispezione” al seguito della quale “verrà presa una decisione procedurale nel quadro della legislazione vigente”. In un video pubblicato dalla polizia locale su Telegram le giovani affermano di essere venute a Sochi per cercare lavoro e si scusano per aver filmato e pubblicato il video.