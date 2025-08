“Quello a cui ho assistito ieri non è stato un omaggio alle vittime del 2 agosto 1980 ma è stato un comiziaccio politico che parlava di persone del presidente del consiglio, del presidente del Senato, del decreto sicurezza, della separazione delle carriere“. È quanto ha affermato la ministra dell’Università Anna Maria Bernini dal palco degli Stati generali di Forza Italia tenuti a Reggio Calabria. Parlando dell’anniversario della strage di Bologna, senza mai nominare il presidente uscente dell’Associazione dei familiari delle vittime Paolo Bolognesi, l’esponente di governo ha affermato di aver “sentito poco onorare i morti della strage del 2 agosto e molto fare comizi politici”. “Non mi sono sentita di alzarmi e andarmene – ha aggiunto Bernini – perché in quel modo avrei mancato di rispetto a quelle vittime che loro non stavano onorando nel modo giusto.È per loro che sono rimasta lì ma è per tutti noi perché se sei istituzione, sei istituzione fino in fondo, indipendentemente dalle male parole spese da chi dovrebbe essere istituzionale ma non è capace di esserlo”.