Ecco le prime immagini del maxi incidente avvenuto lungo l’autostrada A1 nel quale sono morte almeno tre persone. Secondo la ricostruzione di Autostrade per l’Italia, un tir avrebbe saltato la carreggiata finendo contro un’ambulanza, tre auto e un caravan. Almeno 18 i feriti, di cui uno in codice rosso, 4 gialli e 10 verdi. Sul posto sono intervenuti i due elisoccorso Pegaso 1 e Pegaso 2, mezzi di supporto da Firenze, oltre all’automedica di Arezzo, autoinfermistica, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Attivato il protocollo maxiemergenza. L’Autostrada del Sole è bloccata in entrambe le carreggiate tra Valdarno e Arezzo.