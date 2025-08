Un’ora e venti da Famagosta a Gioia. Per i meno avvezzi alla città di Milano, è un percorso che normalmente si percorre in 20-25 minuti con la metropolitana. Ma che nella mattinata del 4 agosto è diventato, come molti altri tratti del trasporto sotterraneo meneghino, un motivo di passione per lavoratori e pendolari. Corse saltate, cali di corrente, gente ammassata sulle banchine e nei vagoni. Oltre ai lavori programmati sulla M2 (la linea verde è chiusa dal 19 luglio al 7 settembre per il rinnovo dei binari), e la chiusura del passante ferroviario tra Rogoredo e Certosa/Bovisa (dal 28 luglio al 24 agosto per adeguamenti infrastrutturali svolti da Rete Ferroviaria Italiana), oggi l’Azienda di trasporti milanese Atm ha avuto anche problemi tecnici sulla M1.

L’intera linea rossa della metropolitana è stata sospesa a causa di un guasto. I treni sono rimasti fermi in attesa della soluzione del problema. All’interno dei vagoni, i passeggeri sono rimasti a lungo stipati senza sapere se e quando il servizio sarebbe ripartito. Tra tempi di viaggio raddoppiati e scarsa comunicazione, prosegue dunque l’estate di disagi per quei cittadini che ancora non sono andati in vacanza. Ad agosto i servizi diminuiscono o peggiorano, ma l’abbonamento mensile pagato all’Atm dai passeggeri resta sempre lo stesso.