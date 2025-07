Sarà un’estate di disagio per chi vive o lavora a Milano. Il Passante ferroviario tra Rogoredo e Certosa/Bovisa resterà infatti chiuso dal 28 luglio al 24 agosto per interventi infrastrutturali svolti da Rete Ferroviaria Italiana. La chiusura comporta la rimodulazione del servizio delle linee suburbane S1, S5, S6 e S13. Le linee S2 Seveso-Milano Rogoredo e S12 Milano Bovisa-Melegnano saranno sospese durante il periodo di riduzione estiva. Nello stesso periodo, la linea S11 Rho-Milano-Como-Chiasso non circolerà fra Rho e Milano Porta Garibaldi Superficie.

Per provare a ridurre i disagi dei viaggiatori è stato stipulato un accordo fra Trenord e ATM, nel quale anche chi comprerà su trenord.it (o sull’App) un biglietto o carnet ferroviario, un biglietto aeroportuale o transfrontaliero da o per Milano potrà viaggiare gratuitamente in alcuni itinerari definiti della rete metropolitana e rete urbana di superficie, in direzione delle stazioni del Passante. Il biglietto permette anche di viaggiare sull’intero percorso della tratta filoviaria 93, sulla linea tranviaria 2 nella tratta tra Farini/Ferrari-Bausan, sulla linea bus 95 nella tratta Rogoredo M3-Corvetto, per spostarsi da/per Milano Porta Vittoria e Milano Lancetti. Lo stop della metropolitana

La chiusura del passante ferroviario si somma all’interruzione della linea verde della metropolitana tra Cardona e Garibaldi, in entrambe le direzioni fino al 7 settembre. I treni da Gessate e Cologno, dunque, fanno capolinea a Garibaldi, mentre quelli da Abbiategrasso e Assago si fermeranno a Cadorna. Resteranno invece chiuse le stazioni di Lanza e Moscova.