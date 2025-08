Kamchatka, vulcano russo erutta per la prima volta in 450 anni: le immagini sono impressionanti

Le immagini pubblicate dalla Riserva Naturale Statale di Kronotsky mostrano un’imponente colonna di cenere che fuoriesce dal vulcano russo Krasheninnikov, in eruzione per la prima volta in 450 anni. Il vulcano, nella regione orientale della Kamchatka, è entrato in eruzione pochi giorni dopo che uno dei terremoti più forti mai registrati che ha colpito la regione, ha affermato l’autorità di emergenza nazionale.