Gaza, ostaggio israeliano costretto da Hamas a scavare una fossa: “Sto morendo, sarà per me”

Costretto a scavare la propria tomba a meno che non si trovi un accordo. Evyatar David è uno degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas, che lo ha filmato mentre scava una fossa nel nascondiglio all’interno della Striscia di Gaza. La famiglia del giovane ha permesso ai media di diffondere il video. David, visibilmente denutrito, si rivolge a Benjamin Netanyahu: “Mi hai abbandonato, dovresti preoccuparti di me e di tutti i prigionieri”. L’ostaggio dice di non mangiare “da qualche giorno di fila”. Un uomo gli passa una scatola: “Sono legumi, mi devono durare due giorni, così non muoio”.

Video