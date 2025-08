Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito “disgustose” le azioni della Russia in Ucraina e indicato che saranno imposte nuove sanzioni contro Mosca a causa dell’invasione del suo vicino. Questa è la guerra di Biden, non è la mia guerra, ma ho detto che se fossi stato eletto, avrei cercato di fermarla – ha detto – Ma penso che quello che sta facendo la Russia sia molto triste. Molti russi stanno morendo. I russi stanno morendo, gli ucraini stanno morendo. Sapete, gli Stati Uniti non sono realmente coinvolti in questa guerra. Non dovrebbero esserlo. Infatti, ho fatto un accordo con la Nato in modo che ci paghi per tutto ciò che inviamo loro. Noi inviamo loro munizioni, missili, ecc., e non paghiamo nulla per questa guerra, ma posso dirvi questo: dovrebbe essere fermata. È una vergogna”, ha spiegato Donald Trump ai giornalisti.