Incidente sulla Torino-Bardonecchia: 88enne contromano in autostrada, muore la passeggera

Altro incidente causato da un’auto che viaggiava contromano in autostrada. Questa volta ci sono stati due feriti e un morto nell’incidente stradale sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, all’altezza di Borgone di Susa, dove una Fiat Panda che procedeva contromano si è scontrata frontalmente con un altro veicolo. Sul posto sono intervenute due squadre tra permanenti e volontari, supportate dal nucleo elicotteri.

La vittima è un’anziana, passeggera dell’auto contromano, mentre è rimasto gravemente ferito il conducente, un 88enne. L’uomo è stato trasportato in elicottero al Cto di Torino, dove è stato ricoverato in prognosi riservata: è intubato con un trauma cranico e un ematoma al collo.

Sull’altra auto rimasta coinvolta, che procedeva in senso corretto in direzione Francia, viaggiava invece un trentenne rimasto ferito in maniera meno grave ed è stato trasportato all’ospedale di Rivoli (Torino). L’autostrada è chiusa in entrambi i sensi di marcia tra Borgone e Chianocco.