L'uomo ha imboccato l'autostrada in contromano, provocando un frontale. Oltre a lui, sono morte sul colpo tre delle quattro persone che viaggiavano sull'altra auto coinvolta. Il quarto viaggiatore è stato portato all'ospedale Niguarda in codice rosso

Ha imboccato l’autostrada in contromano, centrando in pieno un’altra auto. È morto sul colpo il 70enne che ha provocato un grave incidente sulla Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero, in Lombardia al confine con il Piemonte, nei pressi della diramazione che porta all’aeroporto di Malpensa. Sull’altra auto coinvolta nell’incidente viaggiavano quattro persone: tre sono morte, la quarta – una ragazza – è stata intubata e trasportata in codice rosso con l’elicottero all’ospedale Niguarda di Milano. Presenta traumi al torace e fratture a una gamba e a un braccio. Al momento viene esaminata dall’équipe medico chirurgica. Le sue condizioni appaiono stabili ma gravi. A renderlo noto è il 118.

Sul posto anche la polizia stradale di Novara Est. Il tratto di autostrada interessato è stato chiuso per procedere alle operazioni di messa in sicurezza. Sul posto si trova ancora la polizia per i rilievi del caso. Si segnalano lunghe code in direzione Milano.

