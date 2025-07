Una donna di 65 anni ha perso la vita dopo essere precipitata dal sentiero delle Grotte, nel territorio comunale di Molveno, in Trentino. È successo poco dopo mezzogiorno di oggi, martedì 29 luglio. Secondo una prima ricostruzione, la donna, una turista norvegese, stava percorrendo il sentiero che arriva al Croz dell’Altissimo con il marito, la sorella e il cognato, quando è scivolata in una scarpata, cadendo per 80 metri metri.

La 65enne, precipitata lungo il pendio, era riuscita ad aggrapparsi al manto erboso, fermandosi dopo 20 metri. Secondo quanto ricostruito dal soccorso alpino però, mentre il marito tentava di raggiungerla, la donna ha perso la presa, continuando la caduta lungo la parete sottostante per un’altra sessantina di metri.

La sorella e il cognato hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del soccorso alpino e i medici dell’elisoccorso, ma per la donna non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Secondo il Corriere del Trentino, si tratta dell’ennesima tragedia in montagna nella regione: è infatti il terzo incidente mortale in meno di un mese.

Foto d’archivio