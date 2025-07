Incendio vicino all’aeroporto di Catania: sospesi tutti i voli. Il fumo invade la tangenziale – Video

Un incendio è divampato non lontano dall’aeroporto di Catania causando la sospensione di tutte le operazioni di volo “con conseguente chiusura dello spazio aereo necessaria allo svolgimento delle attività dei velivoli antincendio”. Lo fa sapere la Sac, la società che gestisce lo scalo siciliano.

I vigili del fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme che hanno interessato la vegetazione all’interno della riserva naturale Oasi del Simeto e che sono alimentate dal forte vento. L’area interessata dall’incendio non coinvolge direttamente l’aeroporto ma “l’intenso sviluppo del fumo e le condizioni di rischio – si legge in una nota – rendono necessaria l’interruzione delle operazioni aeroportuali per garantire la massima sicurezza di passeggeri, operatori e infrastrutture aeroportuali”.

Il fumo generato dall’incendio ha raggiunto anche le strade causando disagi al traffico lungo la tangenziale, tra lo svincolo con l’autostrada A19 e lo svincolo asse dei servizi.