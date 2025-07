“Avevo la necessità di costruire un’aula bunker e con Bonafede siamo riusciti a costruire l’aula più grande del mondo in 4 mesi e mezzo, nel periodo del Covid”. Intervistato da Andrea Scanzi a La Gaberiana, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha raccontato un retroscena della realizzazione dell’aula bunker di Lamezia Terme che ha ospitato il maxiprocesso Rinascita Scott. “Avevo la necessità di costruire questa aula bunker perché non volevo che il processo ci celebrasse a Palermo. Andavo sempre al ministero a chiedere, ma i direttori mi rimbalzavano e alla fine l’aula non si faceva mai. Un giorno incontro per caso il ministro Bonafede, e mi fa accomodare nella sua stanza. E allora ne approfitto e apro tutto il repertorio. Il ministro chiama tutti i direttori generali e li sgrida. Dopo quel richiamo, in 4 mesi e mezzo abbiamo costruito l’aula bunker più grande del mondo. 1000 posti a sedere, 3300 metri quadrati, 600 posti per gli avvocati, 36 bagni, 6 studi per ricevere i loro clienti, le stanze per i magistrati, un sistema di telecamere interno ed esterno. Una cosa mai vista“, ha detto l’ex procuratore di Catanzaro.