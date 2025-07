Blitz di Fdi in Parlamento, è Daniele Porena il candidato per il Csm al posto di Rosanna Natoli

Ancora un blitz di Fratelli d’Italia, questa volta sul Csm, proprio com’era accaduto per la Corte costituzionale. Hanno scelto chi dovrà prendere il posto di Rosanna Natoli al Csm, dimessasi definitivamente il 16 giugno. Si tratta di Daniele Porena, ordinario di Diritto costituzionale e pubblico a Perugia, qualche mese fa candidato al posto di prorettore, ma senza riuscirci. Ma soprattutto, come si evince dal suo curriculum, con un’evidente vicinanza alle posizioni dei meloniani. Tant’è che le cronache perugine parlano di Porena, classe 1976, “già consigliere comunale da ragazzo per Alleanza Nazionale”, come scriveva il 14 marzo 2014 Perugia Today, come di un possibile candidato alle amministrative di quell’anno.

Proprio il nome di Porena è l’unico, sui 50 tra professori e avvocati che hanno inviato la propria candidatura alla Camera, a essere presentato da “parlamentari”. E oggi, dopo mezzogiorno, il suo nome è stato diffuso all’interno della maggioranza, dopo un accordo che prevede già domani il voto in aula, con l’obiettivo di riuscire al primo colpo a raggiungere i tre quinti necessari sui presenti. Proprio per questo i capigruppo si sono mobilitati. Come hanno fatto i due di Forza Italia, il senatore Maurizio Gasparri e il deputato Paolo Barelli che, in contemporanea, hanno subito inviato un sms ai colleghi ordinando la presenza obbligatoria.

Gasparri ha scritto ai suoi chiedendo loro di garantire la presenza in aula, ma tacendo sul nome del candidato che dovrebbe arrivare ufficialmente da Fdi “domani”. Ma, esattamente com’è avvenuto per il primo voti sul giudice costituzionale Francesco Saverio Marini, con tanto di sms per obbligare la squadra di Fdi al voto, anche stavolta l’indicazione è all’insegna dell’ordine perentorio. Difficile però che il traguardo dei tre quinti possa essere raggiunto. L’opposizione – Pd, M5s, Avs – ha già concordato la scheda bianca, ma la stessa certezza non c’è al momento per Azione e Italia viva.