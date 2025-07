Continuano le ricerche del medico Antonio Blaganò, 67 anni, di cui non si hanno più notizie da ormai tre giorni. Blaganò era in servizio presso la guardia medica di Nocera Terinese, nei pressi di Lamezia Terme, e le sue tracce si sono perse nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio. A lanciare l’allarme sono stati i familiari che, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, si sono rivolti alle forze dell’ordine, chiedendo aiuto anche alla comunità e diffondendo un appello pubblico, nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili. Il medico, infatti, ha lasciato il telefono cellulare negli studi della guardia medica.

Le ricerche sono riprese all’alba di oggi – 27 luglio -. Carabinieri, unità di vigili del fuoco in servizio ordinario, nucleo cinofili vigilfuoco Calabria, unità Sapr (Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco regione Puglia, protezione civile, polizia locali e gruppo di volontari, stanno perlustrando una vasta area partendo da dove è stata ritrovata la sua auto, una Nuova Seicento blu, targa GY185KS, rinvenuta all’alba di venerdì 25 luglio. Il mezzo era stato abbandonato in una stradina secondaria nei pressi di San Mango d’Aquino con il motore acceso. Vari appelli sono stati lanciati sia dai sindaci di San Mango che di Nocera Terinese per un caso che sta assumendo sempre più i connotati di un vero e proprio giallo. Anche la famiglia – in particolare il figlio – si è affidata ai social per diffondere l’appello.