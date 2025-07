Dopo la seconda notte di ricerche senza sosta, è stato trovato vivo Allan Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì alle 19.15 dal camping ‘Por la Mar’ di Latte, frazione di Ventimiglia. Il piccolo Allan, portato in braccio dai soccorritori, è stato accolto da un lungo applauso della piccola folla che si era radunata nella piazzetta di Latte, in attesa di notizie. Non è ferito ed è già stato riportato da mamma e papà.

Per 48 ore, l’Italia ha seguito le ricerche col fiato sospeso. A trovare il bimbo è stata una squadra di volontari della protezione civile coordinati dai vigili del fuoco che lo ha localizzato su una collina vicina, nei dintorni del camping ‘Por la Mar’ da cui si era allontanato. Il piccolo si trovava in un raggio di circa tre chilometri dal punto della scomparsa, dove si erano concentrate le ricerche che hanno coinvolto un numero massiccio di operatori coordinati dai vigili del fuoco. Proprio un gruppo di volontari ha effettuato il ritrovamento nei pressi di un casolare in una zona impervia sulla strada che sovrasta il supermercato e da lì si arrampica sulla collina, direzione sulla quale i soccorritori si erano concentrati fin da subito mettendo insieme le risultanze del video delle telecamere del campeggio e la testimonianza dell’uomo che aveva visto il bambino attraversare nei pressi del supermercato.

“Allen è stato trovato sano e salvo ed è in braccio alla sua mamma nel Centro di Comando dei Vigili del Fuoco. Grazie a tutti per il preziosissimo aiuto”, ha dichiarato il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro. “Una gioia immensa – ha commentato il vicecomandante dei vigili del fuoco Alessandro Garibaldi – Allen sta bene e ha potuto abbracciare sua madre. È stato un momento davvero commovente“. “Ho telefonato al prefetto di Imperia, con il quale gli uffici del Viminale e io stesso siamo stati in costante contatto per tutta la giornata di ieri, per congratularmi per il ritrovamento del piccolo Alain Bernard Ganao”, ha commentato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “La macchina dei soccorsi, coordinata dalla prefettura, ha operato in modo esemplare“, ha sottolineato. Anche la premier Giorgia Meloni ha ringraziato tutti coloro che sono stati impegnati nelle ricerche: “Il ritrovamento del piccolo Allen è una bellissima notizia che ci riempie di gioia. Grazie a tutti i soccorritori che, con il loro instancabile lavoro, hanno riportato il bimbo tra le braccia della sua famiglia”.

“Grazie a tutti, è andata benissimo, molto. Grazie, vi ringrazio, grazie“, le parole di Bernardo Ganao, il papà del bimbo, che poi è partito con lui a bordo di un’ambulanza scortata dai carabinieri verso l’ospedale dove Allen sarà sottoposto ad accertamenti.