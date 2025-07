Leone XIV ha incontrato il Metropolita Antonij di Volokolamsk, capo delle relazioni esterne del Patriarcato di Mosca guidato da Kirill, molto vicino al presidente russo Vladimir Putin. I due hanno affrontato “numerose questioni riguardanti lo stato del dialogo tra ortodossi e cattolici, nonché i conflitti in atto nel mondo, compresi quelli in Ucraina e in Medio Oriente. In particolare, riferisce il Patriarcato di Mosca, il Metropolita Antonij ha parlato al Papa della persecuzione a cui è oggi sottoposta la Chiesa ortodossa ucraina”.

Nel corso dell’incontro, il metropolita Antonij ha trasmesso a Leone i saluti di Kirill e le congratulazioni per la sua elezione a Pontefice della Chiesa cattolica romana. La Chiesa ortodossa russa guidata da Kirill si è schierata con Putin subito dopo l’invasione dell’Ucraina del 24 febbraio 2022. “Papa Leone XIV ha espresso gratitudine a Sua Santità il Patriarca Kirill per i suoi buoni auspici e ha sottolineato l’importanza di sviluppare le relazioni con la Chiesa ortodossa russa”, riferisce la nota del Patriarcato. Al termine dell’incontro c’è stato uno scambio di doni.

Oggi il pontefice ha anche inviato un messaggio ai partecipanti all’Assemblea Nazionale di Pax Christi Usa: “Prego in modo particolare affinché il vostro incontro ispiri tutti i membri a impegnarsi per trasformare le proprie comunità locali in ‘case di pace’, dove si impara a disinnescare l’ostilità attraverso il dialogo, dove si pratica la giustizia e si coltiva il perdono”. “In questo modo, permetterete a molte più persone di accogliere l’invito di San Paolo a vivere in pace con i propri fratelli e sorelle”, prosegue Leone XIV.

“Nel mezzo delle numerose sfide che il nostro mondo si trova ad affrontare in questo momento, tra cui un conflitto armato diffuso, la divisione tra i popoli e le sfide delle migrazioni forzate, gli sforzi per promuovere la non violenza sono sempre più necessari”. “È bene ricordare che, dopo la violenza della Crocifissione, le prime parole di Cristo risorto agli Apostoli offrirono una pace ‘disarmata e disarmante, umile e perseverante'”, aggiunge il Papa.