Il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte hanno avviato una causa per diffamazione, negli Stati Uniti, contro l’influencer di destra Candace Owens, 36 anni, per le sue affermazione secondo cui la first lady francese sarebbe un uomo. L’istanza è stata presentata alla Corte suprema del Delaware. I coniugi Macron hanno affermato che Owens ha condotto una “campagna di umiliazione su scala globale” e di “bullismo incessante”, piena di bugie, allo scopo di promuovere il suo podcast e ampliare la sua base di fan.

Tra le bugie indicate nella causa c’è anche quella secondo cui Brigitte Macron, 72 anni, fosse nata con il nome di Jean-Michel Trogneux, il vero nome del fratello maggiore. Owens ha pure affermato che il presidente francese e sua moglie sono parenti stretti e che Emmanuel Macron è il prodotto di un esperimento umano della Cia o di “un simile programma governativo di controllo mentale“.

“Ogni volta che i Macron lasciano casa, lo fanno sapendo che innumerevoli persone hanno sentito, e molte credono, a queste vili invenzioni”, si legge nella denuncia. “È invasivo, disumanizzante e profondamente ingiusto”. Il ricorso, di 218 pagine, è strutturato in 22 capi d’imputazione, chiede un importo non specificato per il risarcimento dei danni e a scopo sanzionatori.

La teoria su Brigitte Macron è nata in Francia nel 2021, ma da allora è stata discussa da personaggi dei media statunitensi come Tucker Carlson e Joe Rogan. Inizialmente i Macron non hanno preso provvedimenti per non amplificare quelle che hanno definito voci “tossiche”, ma nel 2022 Brigitte ha intentato una causa per diffamazione in Francia contro un blogger che si definiva chiaroveggente e che aveva diffuso tali affermazioni.