Governo e maggioranza incassano il voto favorevole sulla riforma costituzionale della separazione della carriere dei magistrati al Senato. Fratelli d’Italia, un minuto dopo il voto, celebra l’evento, subito definito “storico”, attraverso un sit-in fuori da Palazzo Madama. Per la riforma mancano ancora due voti, prima alla Camera e poi di nuovo al Senato. Poi ci sarà il referendum. Si tratta di una battaglia storica di Forza Italia. Lo ricorda in dichiarazione di voto, a nome dei senatori azzurri, Pierantonio Zanettin. “Oggi credo che il nostro presidente Berlusconi dall’alto dei cieli sorrida guardando i suoi allievi” afferma il senatore. Eppure, come detto, a festeggiare sono i senatori di Fratelli d’Italia. Sit-in che coglie di sorpresa il segretario di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani: “Abbiamo vinto, questa è la battaglia di Berlusconi, questa è una bellissima giornata” taglia corto.

Anche il sottosegretario Delmastro Delle Vedove concorda: “È una giornata storica anche nel nome di Silvio Berlusconi, anche nel nome del centrodestra, anche nel nome di tutti quegli elettori che ci hanno votato anche per riformare la giustizia italiana”. Il ministro della giustizia Carlo Nordio: “È una giornata dedicata a tutti quelli che si sono battuti a favore di questa separazione”.

L’eccesso di euforia è evidente. Lo dicono i numeri sui cui va ad incidere questa riforma; lo dice lo stato della giustizia italiana, sia dal punto di vista delle piante organiche sia dal punto di vista della durata dei processi, su cui questa riforma non interviene. Ma per il sottosegretario alla giustizia di Fratelli d’Italia Delmastro Delle Vedove questi rilievi sono “benaltrismo”. Anche il sit-in dei senatori pare del tutto fuori luogo. La riforma ha percorso il suo iter nelle Commissioni senza che neppure un senatore di maggioranza sia intervenuto o abbia proposto modifiche. La riforma è giunta nell’Aula di Palazzo Madama prima e al voto poi, conseguendo un record tutt’altro che positivo, nonché attraverso il contingentamento dei numeri e col ricorso a ‘tagliola’ e ‘canguro’. Ma per il capogruppo dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, questo non significa aver celebrato l’inutilità del ruolo dei parlamentari.