In un paese normale le aziende che gestiscono le strade fanno contratti vincolanti sul tempo nel quale le ditte realizzano i lavori. Col cavolo che puoi bloccare una strada per settimane

Sono centinaia i chilometri di strade a 2 corsie dove si viaggia su una sola. Perché stanno facendo i lavori. Ma se guardi bene spesso non c’è nessun lavoro in corso. Manco i mezzi ci sono.

Quel che succede lo sai benissimo.

Le ditte che prendono l’appalto innanzitutto bloccano una o due corsie: paratie sbarramenti, cartelloni, cazzabubboli… Ma poi passano settimane prima che arrivi qualcuno. Parcheggiano un camioncino, un gabbiotto per fare pipi e poi se ne vanno.

Ora, osservo, che in un paese civile i cittadini si chiederebbero: “Ma l’Anas che cavolo fa?”. Ma gli italiani sono abituati al delirio e non ci fanno caso.

Eppure siamo di fronte a una situazione grave: in un paese normale le aziende che gestiscono le strade fanno contratti vincolanti sul tempo nel quale le ditte realizzano i lavori. Col cavolo che puoi bloccare una strada per settimane facendo nulla o quasi. E oggi abbiamo mezzi che tolgono il vecchio asfalto e lo sostituiscono in un solo passaggio. Possono fare un chilometro in una notte…

Va beh… questa per noi è fantascienza… Ma almeno dovrebbe succedere che l’Anas quando firma i contratti stabilisca tempi stretti e vieti di bloccare le carreggiate inutilmente!! Se non lo fa le ditte ovviamente ci guadagnano. Quindi o è un caso di disprezzo per la circolazione, e qualcuno se ne frega dei costi complessivi per la società e per i singoli cittadini, e siccome l’Anas è un ente di Stato è un comportamento idiota. Oppure ci sono altre motivazioni che non conosciamo?

E perché nessun partito si è mai occupato di questa storia e solo una manciata di cittadini da anni continua a protestare? E Salvini lo sa? Ma figurati se lo sa. Lui non sa.