Botta e risposta nell’aula del consiglio comunale di Milano tra il sindaco Beppe Sala e il consigliere di Fratelli d’Italia Enrico Marcora. Al centro della lite un fotomontaggio pubblicato da quest’ultimo che ritraeva il primo cittadino vestito da detenuto. “Al consigliere Marcora – ha detto Sala in un passaggio del suo discorso in aula dedicato all’inchiesta sull’urbanistica che ha terremotato il Comune di Milano – che ha ritenuto di avere un momento di fama” pubblicando “la mia foto da galeotto vorrei dire che ho segnalato il suo gesto ai vertici del suo partito, al presidente del Consiglio e al presidente del Senato”. Subito si è alzato un brusio in aula. “È una minaccia?“, ha replicato il consigliere Fdi interrompendo il discorso del sindaco. “Deve rispondere alle nostre domande, non ai post, lei è un piccolo sindaco” ha aggiunto poi il consigliere d’opposizione durante la replica.