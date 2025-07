Un uomo di 56 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. È accaduto a Lucca dopo un’operazione condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Firenze, su impulso del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (Cncpo), nell’ambito di un’indagine avviata a livello internazionale dopo decine di segnalazioni arrivate da forze dell’ordine estere che avevano segnalato la presenza di materiale illecito su diverse piattaforme.

L’uomo era in possesso di migliaia di file multimediali contenenti immagini e video che ritraevano minori, di età compresa tra i 3 e i 14 anni, in situazioni esplicitamente pornografiche, materiale che è stato sequestrato e ha permesso di condurre l’arresto in flagranza di reato. Sequestrati anche i dispositivi elettronici del 56enne che ora saranno analizzati per verificare la presenza di ulteriori elementi e verificare la possibilità di eventuali complici. L’indagato è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.