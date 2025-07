La Procura di Palermo ha impugnato direttamente in Cassazione, senza passare per il grado d’Appello, la sentenza che il 20 dicembre scorso ha assolto Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per il caso Open Arms dell’agosto 2019. Si tratta del cosiddetto “ricorso per saltum“, con cui si chiede alla Suprema Corte di pronunciarsi unicamente sulle questioni di diritto alla base del processo, senza rivalutare i fatti. Come spiega il Corriere della sera – che ha anticipato la notizia – l’assoluzione del vicepremier si basava infatti sul presunto mancato obbligo per l’Italia di fornire il porto sicuro (Pos) alla nave della ong spagnola con 147 migranti a bordo: un’assenza che i giudici ricavano dalla poca chiarezza delle convenzioni internazionali in materia. La tesi non è condivisa dalla Procura guidata da Maurizio De Lucia, che aveva chiesto la condanna a sei anni del leader leghista e ora ha deciso di rivolgersi direttamente ai giudici di legittimità, seguendo la strada già intrapresa con successo dai colleghi di Milano dopo le assoluzioni in primo grado (per una questione puramente formale) nel processo Ruby ter. Se il ricorso dovesse essere accolto, il processo sarà rinviato in Corte d’Appello per essere deciso sulla base del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.

Nell’atto di impugnazione, depositato giovedì 17 luglio, i pm palermitani scrivono che la sentenza è “manifestamente viziata per l’inosservanza di quella serie di norme integratrici, quali quelle sulla libertà personale e le Convenzioni sottoscritte dall’Italia per il soccorso in mare di cui il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto nell’applicazione della legge penale”. Un elemento centrale su cui punta la Procura è la decisione delle Sezioni unite civili della Cassazione che a febbraio ha condannato il governo a risarcire uno dei migranti bloccati sulla nave della Guardia costiera Diciotti, l’estate precedente a quella del caso Open Arms. Infatti, come ha spiegato in un’intervista al fattoquotidiano.it il giurista Luca Masera, esperto di diritto dell’immigrazione, “si tratta esattamente della stessa storia“: “Per la Cassazione le norme internazionali sul soccorso in mare imponevano al ministro di far sbarcare i naufraghi nel più breve tempo possibile, e quindi il suo rifiuto è stato un atto illegittimo“, ha spiegato.

Proprio su questo aspetto puntano i pm nel ricorso: l’ordinanza delle Sezioni unite, scrivono, ha “sostanzialmente affermato che il negato sbarco, lungi dall’essere giustificabile alla luce delle procedure previste in tema di search and rescue, non solo si pone in contrasto con la chiara normativa internazionale sul soccorso in mare (…) ma soprattutto viola l’articolo 13 della Costituzione“, in base al quale nessuno può essere privato della libertà personale se non nei casi previsti dalla legge. “Di conseguenza”, i migranti della Diciotti “subirono indubbiamente un’arbitraria privazione della libertà personale” e la decisione di merito che aveva negato il risarcimento, “che non si era confrontata con tali disposizioni di rango superiore, doveva ritenersi priva di una vera e propria motivazione“. Lo stesso vizio che secondo la Procura caratterizza la sentenza sul caso Open Arms.

Immediata la reazione social di Salvini, che rispolvera l’ormai consolidato slogan: “Difendere l’Italia e i suoi confini non è un reato“. Poi, parlando ai cronisti a Milano, aggiunge: “Ho fatto più di trenta udienze, il Tribunale mi ha assolto perché il fatto non sussiste riconoscendo che difendere i confini non è un reato. Evidentemente qualcuno non si rassegna, andiamo avanti: non mi preoccupo”. Tra i primi a esprimergli solidarietà il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che all’epoca dei fatti era il capo di gabinetto di Salvini proprio al Viminale: “Mi dispiace molto per questa notizia, mi ha colpito molto, nel rispetto profondo dei passaggi giudiziari. Mi dispiace umanamente e personalmente e anche professionalmente, io ho vissuto quella stagione da capo di gabinetto di Salvini. Me ne sento ancora più partecipe e rivendico l’azione che fu fatta per contrastare l’immigrazione illegale che non è tanto diverso dalle mafie. Mi ritengo moralmente imputabile anche io”, afferma.