Non ce l’ha fatta neanche Silvana Visconti, 37 anni e madre della piccola Summer, a sopravvivere al tragico incidente sull’A1 avvenuto martedì nel tratto tra Firenzuola e Badia. Sono così cinque le vittime definitive dello schianto. Insieme a lei i suoi genitori, Mauro Visconti e Zoila Nydia Basulto Albuquerque, sua sorella Stephany Carla e appunto sua figlia Summer di soli 5 anni. La donna era stata ricoverata in condizioni gravissime al trauma center dell’ospedale di Careggi.

C’era proprio Silvana Visconti alla guida dell’auto, una panda, che si è improvvisamente fermata in carreggiata venendo poi travolta da un tir che sopraggiungeva. Affianco a lei, sua madre Zoila e sui sedili posteriori il resto della famiglia, compreso il loro cane, anche lui morto nello schianto. Della famiglia residente a Gravellona Toce, in Piemonte, Mauro, Zoila e Stephany sono deceduti sul posto. Silvana e la figlia erano sopravvissute ed erano state ricoverate in condizioni gravissime. Mercoledì all’ospedale pediatrico Meyer è morta anche la piccola Summer e adesso sua madre si unisce al bilancio delle vittime dell’incidente che ha distrutto la famiglia Visconti.