Non solo Mauro Visconti, sua moglie Zoila Nydia Basulto Albuquerque e la figlia Stephany Carla. Le vittime del grave incidente avvenuto martedì sull’autostrada A1 nel tratto tra Firenzuola e Badia sono ora 4. È morta anche la bambina di 4 anni, nipote di Visconti e Basulto, che viaggiava sulla Fiat Panda che si è fermata all’improvviso in carreggiata venendo travolta da un tir che sopraggiungeva.

È ferita Silvana Visconti, 37 anni, madre della piccola. La donna è ricoverata in condizioni gravissime al trauma center dell’ospedale di Careggi. La piccola, di nome Summer, è invece deceduta all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Nell’incidente è morto anche il cane di famiglia. Pare che alla guida dell’auto ci fosse la 37enne, con la madre Zoila accanto. Gli altri tre viaggiavano invece sui sedili posteriori. Risiedevano tutti a Gravellona Toce, un piccolo comune nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Mauro era originario di Verbania e aveva lavorato in Comune a Omegna, svolgendo diverse mansioni. Zoila, invece, era nata a Lima in Perù ed era un’operatrice socio-sanitaria a Verbania. Anche la terza vittima, Stephany Carla, era nata in Perù ma era cresciuta e aveva studiato a Verbania. Il pm di Firenze Sandro Cutrignelli ha disposto l’esame esterno sulle tre salme delle vittime e l’autista alla guida del camion che ha tamponato la macchina è ora indagato per omicidio stradale. Sono in corso le indagini, coordinate dalla Procura di Firenze, per chiarire le cause dell’arresto improvviso del veicolo in un tratto ad alta velocità.