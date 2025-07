L'attacco nella notte è stato in gran parte neutralizzato. Il presidente di Kiev annuncia il ritorno degli aiuti militari e chiede "severe sanzioni secondarie" per chi aiuta Mosca

La Russia ha lanciato 597 droni e 26 missili da crociera contro l’Ucraina nella notte tra venerdì e sabato, ha annunciato l’Aeronautica militare ucraina. Circa 344 di questi dispositivi sono stati abbattuti, ma “ci sono stati colpi alle infrastrutture civili, compresi edifici residenziali. A oggi, 2 persone sono morte a Cernovcy” e sono “circa 20 le persone ferite a seguito dei bombardamenti”, ha spiegato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul suo profilo Telegram.

I raid russi hanno colpito principalmente nelle regioni di Kharkiv e Sumy fino a Leopoli e Bucovina. Esplosioni sono state udite in molte regioni, tra cui Kiev, Kropyvnytskyi, Kherson e Mykolaiv. Una grande concentrazione di droni è stata segnalata nelle regioni di Kiev, Cernihiv, Cerkasy e Vinnytsia, nell’est di Zytomyr, nell’ovest di Sumy e nel nord di Odessa. Da parte sua, il sindaco di Leopoli (ovest) – Andriy Sadovyi – ha segnalato un incendio in città.

Nel frattempo il presidente Zelensky annuncia l’arrivo di nuove armi dall’Occidente, come ha fatto trapelare il presidente Usa Donald Trump. “Abbiamo ricevuto segnali politici ai massimi livelli – buoni segnali – anche dagli Stati Uniti e dai nostri amici europei. Secondo tutti i rapporti, gli invii di aiuti sono stati ripristinati. La prossima settimana continueremo il nostro lavoro con la parte americana a livello militare; in particolare, i nostri militari collaboreranno con il generale Kellogg“, ha spiegato Zelensky nel suo messaggio serale pubblicato sul suo profilo Telegram.

“Al momento, stiamo lavorando con i nostri partner per nuove forniture, aumentare la produzione di armi in Ucraina e equipaggiare il nostro esercito. Abbiamo già buoni accordi e prevediamo di raggiungerne altri: ci lavoreremo nelle prossime settimane”, ha aggiunto Zelensky per cui rimane “fondamentale attuare ogni accordo il più rapidamente possibile“. Il presidente ucraino chiede poi di agire anche sotto un altro aspetto: “Il ritmo degli attacchi aerei russi richiede decisioni rapide e può essere rallentato dalle sanzioni ora. Sono necessarie severe sanzioni secondarie contro chiunque aiuti i ‘russi’ a produrre droni e a trarre profitti dal petrolio. Sono necessari più sistemi di difesa aerea e investimenti nei droni intercettori, che stanno già dando buoni risultati. La guerra può essere fermata solo con la forza. Ci aspettiamo dai nostri partner non solo segnali, ma azioni che salvino vite umane”, ha scritto Zelensky.