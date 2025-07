Di certo, per ora, c’è che i motori del Boeing 787 Dreamliner di Air India, precipitato lo scorso 12 giugno subito dopo il decollo, sono stati spenti nel momento in cui avrebbero dovuto funzionare al massimo per portare in quota il velivolo. Il rapporto preliminare sul disastro evidenzia che entrambi gli interruttori di controllo del carburante, normalmente utilizzati per accendere o spegnere i motori a terra, sono stati spostati dalla posizione “run” a quella “cut-off” poco dopo il decollo.

Più difficile stabilire perché questo sia accaduto. Si batte la pista del gesto volontario dei piloti ma le registrazioni audio degli attimi prima del disastro non sono risolutive, anzi. Un pilota chiede: “Perché hai spento il motore?”, “Non l’ho fatto”, risponde l’altro. Al momento del decollo, il copilota era al comando, mentre il comandante era in osservazione. Inoltre, prima dello schianto, gli interruttori sono stati riportati nella posizione corretta, innescando la riaccensione dei motori. Uno dei due stava recuperando la spinta al momento dell’impatto. Ciò accade però 14 secondi dopo l’inziale spegnimento, un tempo relativamente lungo se si condierà la gravita del problema che avrebbe dovuto attivare una reazione immediata dei piloti. Escluso anche un impatto dei motori con stormi di uccelli mentre il Boeing era in fase di decollo. Decollo avvenuto con modalità e parametri nella norma.

Un errore? Gli interruttori sono progettati in modo che non possano essere spostati incidentalmente. Le due piccole leve sono “protette” da barriere di metallo e il disinserimento richiede un doppio movimento. Nel rapporto preliminare si ricorda però anche che la Federal Aviation Administration (Faa) statunitense aveva emesso un bollettino informativo, nel dicembre del 2018 in merito al “potenziale disinserimento del dispositivo di blocco dell’interruttore di controllo del carburante”.

La segnalazione di alcuni piloti riguardava però un altro modello Boeing, ossia il 737, e questo potenziale difetto non rappresentava una “condizione di pericolo” tale da giustificare un provvedimento più severo. Da parte sua, Air India ha dichiarato agli inquirenti di non aver effettuato le ispezioni suggerite, in quanto “consultive e non obbligatorie”.