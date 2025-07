Una autocisterna di Gpl è uscita di strada all’altezza del deposito di una società di logistica, la Gls, sulla strada Nuova Bazzanese. Dopo essere finita nel parcheggio è esplosa, per poi prendere fuoco. L’incidente è avvenuto nel Comune di Crespellano, in via Lunga, nel Bolognese, poco prima delle 9. Morto l’autista del mezzo pesante, mentre sono rimasti lievemente feriti i passeggeri di una Toyota Yaris che il camion ha urtato per poi finire fuori strada. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, anche i carabinieri, l’elisoccorso del 118 e la polizia locale.

La Nuova Bazzanese, che è stata chiusa in entrambe le direzioni nei pressi dell’uscita 11. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso. L’incendio ha provocato un’alta colonna di fumo denso e nero visibile a distanza. Diverse le chiamate preoccupate dei residenti alle forze dell’ordine.

La foto è di archivio