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Un uomo alla guida di un’auto è arrivato a grande velocità prima di svoltare verso l’area pedonale nella zona della piazza del mercato di Augustusplatz, nel centro di Lipsia, travolgendo le persone che camminavano per strada. È questa la prima ricostruzione dell’episodio che ha provocato il caos nel centro della città tedesca. Da quanto si apprende da fonti di stampa locali, un uomo, che è stato già arrestato secondo quanto riferito dal sindaco Burkhard Jung, è il responsabile dell’atto che per il momento ha provocato la morte di due persone ferendone una ventina.

Sul luogo sono già intervenute una decina di ambulanze e l’elisoccorso, con diverse persone che hanno avuto bisogno di essere rianimate, mentre i negozi della zona sono tutti chiusi, nonostante il primo cittadino abbia tranquillizzato sul fatto che non esistano più rischi per l’incolumità delle persone. Secondo la Bild, al momento dell’arresto il conducente ha mostrato segni di squilibrio psichico.

Articolo in aggiornamento