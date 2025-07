Sono stati individuati e posti in stato di fermo dalla polizia di Stato i due presunti rapinatori dei fratelli di 32 e 37 anni aggrediti l’8 luglio scorso a Milano. Il minore dei due aggrediti era stato accoltellato alla schiena dopo la rapina e versa in gravissime condizioni all’ospedale a Monza. Sono due 16enni italiani di seconda generazione, di origine magrebina. Uno era già ricercato. I due 16enni fermati si trovano al cpa del carcere minorile Beccaria in attesa dell’interrogatorio di convalida previsto per oggi. L’ipotesi accusatoria è rapina aggravata e tentato omicidio. Si tratta di due giovani che ancora vivono con le famiglie a Cinisello Balsamo (Milano), quindi a poca distanza da viale Fulvio Testi dove hanno compiuto la rapina. Secondo le indagini della Squadra Mobile, quella sera, erano di rientro da un concerto al Carroponte. Poco dopo l’aggressione alle spalle hanno portato via un marsupio che conteneva solo un k-way e un caricabatterie, poi gettati via poco lontano.