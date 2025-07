Il 17enne morto sepolto in spiaggia a Montalto di Castro: “Stava cercando di scavare un tunnel nella sabbia”

Per soccorritori, familiari e bagnanti sono stati necessari 40 lunghi minuti per trovare il suo corpo sotto la sabbia: ma era ormai troppo tardi

Dopo aver scavato una profonda buca in spiaggia, stava tentato di creare un tunnel, probabilmente per entrare da una parte dell’arenile e uscire dall’altra. Ma è proprio quando ha cominciato a scavare in orizzontale che la sabbia ha ceduto, travolgendolo mentre si trovava sdraiato e quindi impossibilitato a rialzarsi. Sarebbe questa la ricostruzione della tragedia avvenuta giovedì pomeriggio su una spiaggia di Montalto di Castro, e che ha provocato la morte del 17enne Riccardo B.. Di tunnel ha parlato chi si trovava in spiaggia in quei momenti drammatici.

Riccardo era arrivato insieme alla sua famiglia – padre, madre e i suoi due fratelli più piccoli – al campeggio California di Montalto appena due giorni prima. Unici testimoni del suo gioco fatale i fratellini che, però, sono andati via mentre lui ancora scavava. Sarebbe poi stato proprio uno di questi, di cinque anni, ad avvertire la madre disperata che cercava il figlio scomparso, dicendogli in continuazione: “Riccardo è sotto la sabbia“. Nessuno, infatti, si era accorto di quello che era accaduto.

Questa frase, inizialmente non creduta, alla fine ha guidato soccorritori, familiari e bagnanti presenti in spiaggia a scavare nel punto dove gli era stato indicato. La buca si era richiusa su se stessa, rendendo la ricerca ancora più difficoltosa. Purtroppo per il 17enne era ormai troppo tardi, erano già trascorsi circa 40 minuti: arrivati sul posto i soccorritori del 118 hanno provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. La salma da giovedì sera si trova nel cimitero di Montalto di Castro a disposizione dell’autorità giudiziaria di Civitavecchia.

“Siamo rimasti tutti sconvolti, una morte assurda, non si è mai sentita una cosa del genere”, ha commentato la sindaca di Montalto di Castro, Emanuela Socciarelli: “Ho visto provata e sconvolta anche la polizia locale che è intervenuta sul posto e i volontari della Misericordia. Non posso pensare che è morto là sotto in trappola”, aggiunge rivolgendo “le più sincere condoglianze a questa famiglia, a cui siamo tutti veramente molto vicini”.