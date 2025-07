La perturbazione che ha colpito il Nord Italia ha portato a un brusco abbassamento delle temperature e il limite delle nevicate è sceso a 2.4000 metri. I valori minimi sono crollati non solo in quota, ma anche nel fondovalle: Bolzano si è svegliata con 14 gradi dopo settimane con numerose notti tropicali. Nelle località di montagna le minime sono scese sotto lo zero. Il video mostra il Passo dello Stelvio coperto dalla neve.