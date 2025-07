“Sono contenta che stiamo intrattenendo la gente su internet. Ma siamo solo amici”. Si era espressa così Emma Raducanu, 22 anni, nelle scorse settimane sul presunto flirt con Carlos Alcaraz. La tennista, numero 40 del mondo, ha un rapporto che ad oggi si può definire molto confidenziale con il campione spagnolo e nel corso dell’ultimo match di ottavi di finale tra Alcaraz e Rublev, è stata notata in tribuna a fare il tifo per lui. Motivo per cui, nonostante l’eliminazione al terzo turno contro Aryna Sabalenka, in Inghilterra e a Wimbledon non si fa altro che continuare a parlare di lei e del presunto flirt con Carlos Alcaraz. Raducanu viene fermata dai fan, Raducanu occupa le pagine dei tabloid ed è richiestissima per le interviste. Se amicizia o qualcosa di più, non si sa al momento ma la cosa certa è che – a conferma del rapporto ormai stretto tra i due – giocheranno insieme il doppio misto agli US Open nel nuovo format sperimentale di coppie “big”.

Le voci al Queen’s – Del possibile flirt se ne parlò già al Queen’s, torneo di preparazione a Wimbledon che Alcaraz ha vinto e dove Raducanu è uscita ai quarti contro Zheng. In quella settimana i due sono spesso stati visti insieme, con Raducanu sorpresa a tifare per l’amico spagnolo. In più, voci interne parlavano anche di arrivi ravvicinati al circolo.

Gli spot insieme tra sguardi e sorrisi – I due sono anche ambasciatori Evian, con Alcaraz entrato da poco a far parte della famiglia dell’acqua francese. Lui ed Emma Raducanu sono infatti apparsi in un video promozionale e in alcune fotografie per l’azienda con sede in Francia. Entrambi sono stati visti sorseggiare acqua dalle bottiglie Evian davanti alle telecamere, mentre scambiavano a ritmi blandi su uno dei campi minori di Wimbledon. Hanno anche fatto un’apparizione insieme nella suite VIP “Evian Mountain of Youth” a Wimbledon, in occasione di un evento esclusivo.

Le “coppie tennistiche” – Non è la prima volta che il campo lascia spazio al gossip in ambito tennistico. Lo scorso anno a tenere banco fu la storia tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya: i due sono rimasti insieme per circa un anno, sono stati una coppia chiacchierata e continuano a esserlo, visto che le telecamere dell’All England Club hanno beccato pochi giorni fa un incrocio tra i due, che però non si sono nemmeno salutati. La coppia “social” del mondo del tennis è però sicuramente Svitolina–Monfils, che si sono sposati nel 2022 e hanno anche una figlia. E poi Tsitsipas–Badosa, che si giocano la palma di “coppia chiacchierata” con Alcaraz-Raducanu. I due sembravano molto affiatati, ma pare che proprio nelle ultime settimane abbiano messo un punto alla relazione.