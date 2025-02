“Tradizione e storia, valori che purtroppo vengono sempre meno apprezzati in questi tempo. Prendere decisioni seguendo solo la logica del profitto è profondamente sbagliato in certe situazioni”. Sara Errani e Andrea Vavassori non ci stanno e, con un post congiunto pubblicato su Instagram, alzano la voce contro la federazione tennistica statunitense. Il motivo? Lo stravolgimento delle regole del doppio misto ai prossimi Us Open. L’intenzione sarebbe quella di dare nuovo lustro a un torneo che rispetto al singolare passa spesso e volentieri in secondo piano, ma per gli azzurri si tratta invece di una “mancanza di rispetto a un’intera categoria di giocatori”.

Gli Us Open cambiano pelle: le novità

L’edizione 2025 del doppio misto viene accorpata in 2 giorni, il 19 e il 20 agosto, mentre l’apertura ufficiale del torneo è fissata per il 24 dello stesso mese. La competizione si disputa quindi durante la cosiddetta Fan Week. In questa particolare settimana, gli appassionati possono assistere gratuitamente alle qualificazioni e agli allenamenti dei vari top players, partecipando anche a eventi a loro dedicati in cui i campioni del tennis iscritti alla competizione firmano autografi, vengono organizzate attività interattive, ma non solo. Il tutto culmina poi nell’Arthur Ashe Kids Day, una giornata speciale concepita esclusivamente per le famiglie con attività d’intrattenimento a tema tennistico. Ma com’è possibile tutto ciò? In primis, da una riduzione del tabellone, che vede ora impegnate la metà delle coppie (da 32 si passa a 16). Un’esperimento unico nel suo genere: nella storia dei Grandi Slam non si era mai verificato nulla di simile. Ad ogni modo, in queste due giornate di torneo i match si giocano solo e soltanto sui due campi principali, vale a dire l’Arthur Ashe Stadium e il Louis Armstrong Stadium. Ma le sorprese non finiscono qui.

Per ingraziarsi i migliori tennisti del panorama mondiale sono stati ripensati anche i criteri di ammissione. Ai Grandi Slam, i giocatori generalmente si concentrano sul singolo o sul doppio. A volte i cosiddetti big partecipano al doppio, ma raramente un atleta di alto livello nel singolare parteciperà a tutti e tre gli eventi in programma (singolare, doppio e doppio misto). È insostenibile da un punto di vista fisico. Nel misto, se prima tra le 32 coppie scendevano in campo tennisti di vario livello ora la musica è cambiata: delle 16 coppie, la prima metà partecipano grazie al miglior “ranking combinato” in singolare, al contrario delle rimanenti 8 che ottengono una wild card. Un programma davvero faticoso, come potranno gli atleti competere al massimo livello a questi ritmi? Niente paura, la federazione ha pensato anche a questo. Per far sì che le coppie non compiano sforzi sovrumani, anche il sistema di punteggio degli incontri è stato completamente stravolto. Da questo momento, si gioca al meglio dei 3 set e, per assicurarsene uno, basta vincere 4 game a patto che si abbiano 2 giochi di vantaggio. Se il punteggio dovesse essere di 4-4, un po’ come succede sul classico 6-6, entra in scena il tie-break. Per quanto riguarda la finale, invece, nessuna novità: si rimane sul formato dei 6 game con tie-break sul 6-6. Ma a far venire davvero l’acquolina alla bocca dei tennisti è il nuovo montepremi: 1 milione di dollari tutto per la coppia vincitrice, al contrario dei 200mila dollari dell’anno scorso.

La posizione di Errani e Vavassori

“Non potrei essere più emozionato di presentare questa innovazione rivoluzionaria agli US Open del 2025”, dichiara un entusiasta Lew Sherr, direttore esecutivo e Ceo della Usta, la federtennis statunitense. Peccato però che i diretti interessati non siano dello stesso parere. E se a esprimere il proprio dissenso sono i campioni in carica, qualcosa di controverso deve pur esserci. “Abbiamo ricevuto la notizia che il torneo di doppio misto degli Us Open verrà completamente stravolto e sarà sostituito da una pseudo-esibizione che avrà come unico fine intrattenere e creare show. Una decisione presa senza interpellare nessuno di noi e non possiamo far altro che accettarla senza avere alcun tipo di voce in capitolo”. Errani e Vavassori sono categorici: “Pensiamo sia un’ingiustizia profonda che, oltretutto, manca di rispetto a un’intera categoria di giocatori. Anteporre il denaro al tennis non è mai una buona idea“. In tutto questo, considerati i nuovi criteri d’ammissione, il duo non sa nemmeno se avrà la possibilità di difendere il titolo conquistato l’anno scorso. Resta solo una speranza, quella che “questa decisione rimanga solamente un caso isolato e non venga riproposta altrove in futuro”. È vero, tutto sommato il torneo doppio misto non è poi così conosciuto, ma gli azzurri hanno una convinzione: “Quello che fa parte di una competizione Slam, la storia che c’è dietro ogni singolo risultato, è unico ed è un grande onore poterne far parte. Poter tornare l’anno dopo e vedere i propri nomi incisi nella bacheca dei vincitori è una delle soddisfazioni più belle che ci siano nel nostro sport”. Ma a quanto pare, la loro presenza non è più certa: ai piani alti hanno deciso così.