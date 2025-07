Alcaraz replica a Kyrgios: “Non mi sorprende nulla, soprattutto se è un suo commento. Ma su una cosa ha ragione”

“Si tratta di commenti divertenti che ogni tanto mi fanno anche ridere. Poi, venendo da Kyrgios…”. Inizialmente stizzito, poi rilassato e con il sorriso. Carlos Alcaraz ha replicato a Nick Kyrgios che durante il podcast UTS aveva dichiarato: “Sinner avrà una carriera migliore, ad Alcaraz piacciono troppo le ragazze”. Uno scambio di battute simpatico, con protagonista – come spesso accade – il tennista australiano. “Ma tutto questo non ha nulla a che fare con la vita notturna, anche se ovviamente mi piace godermela”, ha precisato Alcaraz.

E pensare che a un certo punto Alcaraz ha anche dato ragione a Kyrgios: “Ovviamente abbiamo visto che Jannik ha sempre avuto meno alti e bassi rispetto a me, non è un segreto. Ho sempre detto che si tratta di qualcosa su cui stiamo lavorando: lui gioca sempre un ottimo tennis dall’inizio alla fine, mentre per me è un po’ difficile”, rispondendo alle parole del collega (“Sinner è più regolare, lui ha alti e bassi”).

La vacanza a Ibiza – Non è la prima volta che si chiacchiera della vita extra campo di Carlos Alcaraz. Già settimane fa il 22enne spagnolo aveva fatto parlare di sé dopo una vacanza di tre giorni a Ibiza in piena stagione, dopo la vittoria al Roland Garros. In quella circostanza anche il suo coach Ferrero lo aveva ripreso: “Si ricordi che è un tennista”. Ma Alcaraz in realtà non l’ha mai dimenticato, visto che dopo quella breve vacanza è arrivata la vittoria al Queen’s e adesso è ancora in corsa a Wimbledon dopo aver superato i primi tre turni. Non un inizio brillantissimo, ma tre vittorie: all’esordio contro Fognini per 3-2, poi un facile 3-0 contro Tarvet al secondo turno e un 3-1, ma con sofferenza, contro Struff al terzo. Certo è che lo spagnolo rimane il favorito per la vittoria dello slam su erba, ma Sinner dopo le due finali perse tra gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, vuole spezzare la striscia di cinque vittorie consecutive dello spagnolo negli scontri diretti.

Il tabellone verso la finale – Sembra già spianata la strada per Carlos Alcaraz verso la terza finale consecutiva a Wimbledon. Lo spagnolo è infatti nella parte bassa di tabellone, già dal sorteggio all’apparenza più agevole, che ha perso teste di serie come Medvedev e Rune per citarne due. Adesso per Alcaraz gli avversari più complicati sono Rublev – con cui disputerà gli ottavi di finale – ma anche Fritz e Khachanov. Tennisti pericolosi su erba, ma sicuramente contro cui Alcaraz può vincere senza grossi problemi.