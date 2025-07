Nel pieno del braccio di ferro con la casa di Noale per svincolarsi dal contratto, il campione del mondo tornerà finalmente in sella per un test ufficiale

Il ritorno in pista di Jorge Martin si avvicina. Dopo gli infortuni che lo hanno tenuto lontano dalle corse praticamente per metà stagione, il campione del mondo in carica tornerà in sella alla Aprilia RS-GP25 il prossimo mercoledì. Appuntamento a Misano per quella che di fatto è la prima giornata di presa di conoscenza della moto per lo spagnolo dopo l’infortunio nei test in Malesia e la rovinosa caduta nel weekend del rientro in Qatar che gli ha causato la frattura di 11 costole e uno pneumotorace.

Nel pieno della disfida per essere liberato nel 2026 dal contratto biennale che lo lega ad Aprilia – e in attesa di capire quali reali motivazioni lo spingano ad abbandonare un team con cui di fatto non ha mai corso – il campione del mondo era già sceso in pista qualche giorno fa con la Aprilia Rsv4 stradale, inanellando 110 giri sulla pista del Montmelo a Barcellona.

I test di Misano – organizzati dopo la modifica del regolamento chiesta proprio da Aprilia – diranno quali sono le reali condizioni del pilota in situazione di gara, ma ancora è presto per vederlo tornare alle gare vere. Martin è stato infatti già dichiarato unfit per il prossimo GP in programma sabato e domenica al Sachsenring a causa della non completa ricomposizione del callo allo scafoide. La prossima occasione utile è Brno, tra due settimane. Poi la pausa estiva.