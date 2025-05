Il pilota spagnolo: "In nessun momento ho violato il contratto. Questa condizione era essenziale per accettare la proposta che mi era stata offerta"

“Ho deciso di esercitare il mio diritto di liberarmi per la stagione 2026“. Con queste parole scritte in un messaggio pubblicato sulle storie del proprio profilo Instagram, Jorge Martin ha palesato la sua intenzione di separarsi dall’Aprilia. Nelle scorse settimane erano circolate delle voci riguardanti l’esistenza di una speciale clausola presente nel proprio contratto con il team di Noale: lo spagnolo avrebbe potuto accettare offerte da altri team nel caso in cui non si fosse trovato tra i contendenti al titolo dopo i primi 6 gran premi della stagione. Ed evidentemente non erano solo indiscrezioni, ma la pura verità.

“Ciao a tutti. Vorrei condividere con tutti i fan, i media e le persone che seguono la mia carriera una spiegazione chiara sulla mia situazione con Aprilia. – ha premesso il campione del mondo in carica nel suo messaggio – In nessun momento ho violato il contratto. Quando l’abbiamo firmato, ho concordato con Aprilia che, se non si fossero verificate determinate circostanze, mi sarei riservato di decidere il mio futuro per il 2026. Questa era una condizione essenziale per accettare la proposta di contratto che mi era stata offerta in quel momento”. Dal canto suo Aprilia aveva comunicato circa una settimana fa che “il contratto fra Aprilia Racing e Jorge Martin è valido ed efficace. Come tale deve essere rispettato fino alla sua scadenza, fine del 2026, da entrambe le parti, come del resto ha fatto Aprilia Racing che lo ha onorato sempre, nei tempi e nei modi previsti, e così sarà anche in futuro”. Lo scontro tra il pilota e il team è appena cominciato.

“Quando l’anno scorso ho preso la decisione di cambiare squadra, una delle mie premesse era quella di avere la possibilità di testare la moto in circostanze reali e di capire l’armonia con il team e la sua metodologia di lavoro. In questo modo potevo sentirmi a mio agio a firmare per due anni invece di uno, e quindi abbiamo incluso quella condizione. Di fronte alla situazione di dover prendere una decisione su una data stabilita dal contratto, ho deciso di esercitare il mio diritto di liberarmi per la stagione 2026. – ha spiegato Martin – L’ho sempre fatto con rispetto, in modo chiaro e con l’unico intento di prendere in mano il mio futuro da atleta professionista”.

Il pilota spagnolo si è anche detto consapevole che “purtroppo le circostanze che si sono verificate a seguito delle cadute, anche se è vero che non incidono su quanto concordato, hanno condizionato questa fase. Per questo sono sempre stato aperto al dialogo con Aprilia per estendere questo periodo a un certo numero di Gran Premi dal mio ritorno alle competizioni. Tutto questo con l’obiettivo che entrambe le parti possano darsi una seconda possibilità e sentirsi a proprio agio prima di prendere una decisione per il 2026.” Martin ha quindi concluso il proprio messaggi ribadendo: “Sono sempre stato onesto con Aprilia, ho valorizzato la moto, il team e l’impegno di tutte le persone che fanno parte del progetto. L’unica cosa che chiedo è che venga rispettata la mia volontà e lo spirito di quello che abbiamo concordato a suo tempo con Aprilia. Non c’è conflitto o rimprovero. Voglio solo poter guardare avanti con lucidità, dopo aver attraversato momenti molto difficili e un infortunio molto serio, e continuare a dare il massimo dentro e fuori dal campo. Grazie a tutti per la vostra comprensione e rispetto”.