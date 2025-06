Il pilota dell'Aprilia non si vede in pista da aprile 2025, unica volta in cui ha corso in gara con la scuderia italiana rimediando la frattura di 11 costole

Niente da fare: Jorge Martin non scenderà in pista nemmeno nel GP di Germania in programma nel weekend 11-13 luglio. Il pilota Aprilia (per quanto ancora?) arrivato tra mille aspettative, non si è (quasi) mai visto in gara nel corso dell’attuale stagione. “L’evoluzione è molto positiva, ma si ritiene che siano necessarie ancora due settimane per una guarigione completa”, si legge nella nota diffusa sugli aggiornamenti medici del pilota spagnolo.

Il campione del mondo in carica ha svolto degli accertamenti presso l’Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona. Nel dettaglio, nel comunicato Aprilia si legge: “Si osserva un buon progresso clinico, con mobilità praticamente completa dell’arco di movimento dello scafoide. Consolidazione non al 100%, il processo è positivo nonostante la riparazione non sia completa”.

Facendo un passo indietro, Martin ha firmato con l’Aprilia per il 2025 prima di vincere il mondiale su Ducati Pramac nel 2024. Sulla “nuova” moto non si è però mai visto. Dopo il doppio infortunio (nei test ufficiali e in allenamento) Martin è tornato in Qatar – alla quarta gara – dove però una caduta con investimento ne ha peggiorato drasticamente il quadro clinico. L’annata da incubo di Martin era iniziata il 5 febbraio, quando durante la prima giornata di test sul Circuito di Sepang finì a terra. In quella circostanza la diagnosi fu di alcune fratture alla mano destra e al piede sinistro. Il 24 febbraio successivo peggiorò la situazione durante una sessione di allenamento, procurandosi la frattura complessa del radio, di alcune ossa carpali e una frattura calcaneare omolaterale.

Nel GP del Qatar, al quarto appuntamento stagionale, tornò in pista ma dopo una caduta in gara appunto rimediò undici fratture alle costole e uno pneumotorace. Da lì non è più tornato. Come si legge ancora nella nota, è stato programmato un nuovo controllo all’inizio della prossima settimana, in cui verrà presa una decisione sulla possibile partecipazione a un test privato. Potrebbe quindi essere il controllo decisivo per rivedere Jorge Martin in sella all’Aprilia. Intanto, però, ci sarà ancora da attendere e da capire se il weekend di Brno, in Repubblica Ceca, tra il 18 e il 20 luglio sarà quello buono. Da lì in poi, con un po’ di fortuna si parlerà solo di mercato: lo spagnolo lascerà l’Aprilia (come già confermato a maggio) senza guerra o il team di Noale e il campione del mondo si ritroveranno di fronte a un giudice?