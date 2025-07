È la prima volta che il gradino più alto del podio del governance poll del Sole 24 Ore viene conquistato da un sindaco di Fratelli d’Italia. Marco Fioravanti (70% di gradimento), al secondo mandato come sindaco di Ascoli Piceno, viene incoronato dalla rilevazione 2025 sul gradimento dei sindaci e governatori. Per quanto riguarda le Regioni, in testa alla classifica si conferma con il 66,5% Massimiliano Fedriga (Lega), presidente del Friuli-Venezia Giulia e della conferenza delle Regioni, seguito dal veneto Luca Zaia (Lega) che però con il 66% vede il suo sostegno in calo di oltre il 10% rispetto al giorno delle elezioni.

Il gradimento dei sindaci – L’apprezzamento dei cittadini per il sindaco di Ascoli Piceno viene così confermato dopo che l’anno scorso era stato rieletto con il 73,9% dei voti al primo turno. Al secondo posto si piazza il vincitore dell’anno scorso Michele Guerra (65%), sindaco di Parma, indipendente sostenuto da una coalizione di centrosinistra. A chiudere il podio il neoeletto sindaco di Bari, Vito Leccese (Pd) con il 61%, in continuità con la striscia positiva avviata dal suo predecessore, Antonio Decaro (Pd), che era sempre stato alto nella graduatoria del gradimento dei sindaci e governatori. A parimerito con Leccese il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi (61%), sostenuto da Pd e M5s, si posiziona al terzo posto dopo che nel 2024 si era aggiudicato la seconda posizione.

Gli ultimi posti della classifica sono di nuovo occupati da sindaci di città del Sud Italia, dove le maggiori difficoltà di gestione del territorio vengono rispecchiate dalla classifica sul gradimento delle amministrazioni locali da parte dei cittadini. L’ultima posizione con il 39% va a Roberto Lagalla (UdC), sindaco di Palermo, che l’anno scorso occupava la penultima posizione. Quest’anno Lagalla si è scambiato con Giacomo Tranchida (Pd), sindaco di Trapani, ultimo nel 2024.

Capitolo grandi città. A Milano il sindaco Pd Beppe Sala recupera dieci posizioni, salendo al nono posto, mentre a Roma Roberto Gualtieri (Pd) rimane in basso (89esimo) ma vede crescere di due punti il consenso rispetto all’anno scorso.

Le rilevazioni del governance poll non sono sondaggi elettorali: misurano il gradimento del sindaco, senza candidati alternativi, da parte dei cittadini, attraverso una domanda sulla disponibilità a rieleggerlo in caso di voto. A superare la soglia del 50% di consenso sono 83 amministratori sui 97 monitorati, l’85,5%, rispetto al “solo” 77,5% del 2024. Nonostante le eccezioni, come visto, non manchino, il divario tra amministrazioni locali al Nord e al Sud persiste. Nelle prime dieci posizioni, l’80% dei sindaci è settentrionale, nelle ultime dieci è invece meridionale il 70%.

La classifica dei governatori – Per quanto riguarda invece i presidenti di Regione, è il 72% a ottenere il gradimento di almeno la metà dei cittadini. In testa alla classifica ancora le Regioni del nordest con Fedriga e Zaia.

Vedono il loro gradimento in aumento Eugenio Giani (Pd) in Toscana, che con il 58,5% dei consensi segna un +9,9% rispetto all’elezione, e Francesco Acquaroli (FdI), presidente delle Marche, che aumenta del 7,5% il proprio gradimento rispetto al 2024, abbandonando l’ultimo posto e raggiungendo una maggioranza assoluta (50,5%) che lo fa salire in dodicesima posizione. Anche Renato Schifani (FI), presidente della Sicilia, ha visto un incremento sostanziale del suo sostegno rispetto a quando è stato eletto: è passato dal 42,1% di quando ha vinto alle urne all’attuale gradimento del 56,5%.

Vincenzo De Luca, governatore Pd della Campania, si piazza invece settimo perdendo 15 punti rispetto al giorno delle elezioni.

Gli ultimi posti della classifica sono occupati dal molisano Francesco Roberti (FI), che dopo l’indagine per corruzione avviata a febbraio crolla di 13,5 punti percentuali in 12 mesi e si attesta al 44%, e da Francesco Rocca, indipendente di centrodestra, il cui gradimento nel Lazio continua a calare (-3,5% e -10% nel confronto con gli ultimi due anni).