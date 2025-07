Un 27enne italo-americano è stato arrestato con l’accusa di aver picchiato e violentato la sua ex compagna a Tarquinia, in provincia di Viterbo. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Civitavecchia per maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni aggravate, è stata eseguita dalla Polizia all’aeroporto milanese di Linate, dove l’uomo era arrivato con un volo dagli Usa.

Le indagini sono nate dalla denuncia della donna, che aveva raccontato una storia di violenza e sopraffazioni durata diversi mesi, nel corso della quale il convivente la costringeva a subire offese, umiliazioni e percosse, oltre a rapporti sessuali non consenzienti. In particolare, la presunta vittima ha riferito di un episodio in cui, dopo aver minacciato di andarsene di casa, è stata gettata per terra e la testa le è stata fatta sbattere più volte sul pavimento, dopodiché è stata violentata mentre l’uomo le stringeva il collo facendole mancare il respiro.

Dopo la fine della relazione, l’indagato – con un precedente per reati dello stesso tipo – si era rifugiato all’estero rendendosi irreperibile, ma aveva continuato a inviare foto e messaggi alla ex, minacciandola di morte. Le indagini, affermano gli inquirenti, hanno consentito di ricostruire minuziosamente i fatti contestati e interrompere la spirale della violenza, assicurando alla giustizia il responsabile.