La causa dell’esplosione nel deposito di gas in via dei Gordiani 32 a Roma sarebbe stata una fuoriuscita di gas Gpl durante le operazioni di scarico da un serbatoio a una autocisterna. “Si è trattato di un’esplosione conseguente a un ‘blif da gpl’ (un malfunzionamento dell’impianto del gas, ndr) equiparabile all’esplosione di una bomba”, ha spiegato il direttore generale dei vigili del fuoco del Lazio, Ennio Aquilinio.

“Dopo un primo intervento per una fuga di gas, per la quale in poco tempo erano giunti i vigili del fuoco, è arrivata l’esplosione”, ha aggiunto. Secondo quanto si apprende, prima che si verificasse la deflagrazione, era già in corso l’evacuazione dell’area e la messa in sicurezza da parte delle forze dell’ordine, un intervento che potrebbe avere almeno in parte mitigando il già tragico impatto sui civili. Al vaglio degli inquirenti c’è anche l’ipotesi che a causare la fuoriuscita del Gpl possa essere stato l’urto della autocisterna con un tubo conduttore.

“Purtroppo è stato un incendio grave che pare sia dipeso da un incidente nella fase di scarico del gpl”, ha confermato il questore di Roma Roberto Massucci. “Erano stati avvertiti per questo incidente per creare l’area di sicurezza – ha detto ancora – ed evitare che arrivassero delle delle persone e poi è c’è stata l’esplosione principale e ovviamente abbiamo dovuto allargare il dispositivo di sicurezza per mettere innanzitutto in sicurezza le persone poi adesso verificheremo anche i luoghi”.