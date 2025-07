Pompieri, poliziotti e carabinieri erano intervenuti per spegnere un incendio, poi la violenta deflagrazione. Ci sono nove agenti tra i ricoverati: grave un uomo estratto da un'auto in fiamme. Il boato è stato udito in diversi quartieri della Capitale. I testimoni sotto choc: "Persone ricoperte dai vetri in strada"

Un’esplosione terrificante, una nuvola di fuoco e un boato fortissimo che è stato avvertito in molti quartieri di Roma. Questa mattina è saltato in aria il deposito di gas di un distributore di benzina e gpl in via dei Gordiani 34, nella zona del Prenestino. Al momento si parla di almeno 21 feriti nell’esplosione, ricoverati in diversi ospedali della capitale. La deflagrazione infatti ha travolto i vigili del fuoco, i poliziotti e i carabinieri che erano intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione di una fuga di gas e un incendio. Stavano tentando di spegnere le fiamme e isolare la zona, quando è avvenuta la devastante esplosione, che è stata udita in quasi tutta la capitale e ha fatto tremare i palazzi vicini, come fosse “un attentato” o “un terremoto“, raccontano i residenti.

La presenza dei pompieri e degli agenti, che avevano già evacuato e isolato la zona, ha evitato che l’esplosione si trasformasse in una strage. Il maggiore dei carabinieri Andrea Quattrocchi, comandante della compagnia Casilino intervenuta sul posto, ha racconto che i carabinieri “hanno estratto una persona viva da un auto in fiamme: è stata caricata su un’auto di servizio dei carabinieri e condotta all’ospedale più vicino, il policlinico Casilino, dove è ricoverata in gravi condizioni“. I vigili del fuoco e i poliziotti che stavano effettuando l’intervento, come anche altri soccorritori, sono stati investiti dall’esplosione: “Non mi risultano situazioni di pericolo di vita. Ci sono delle ustioni un po’ per tutti, mi risultano anche 16 civili, tra cui il gestore del distributore”, ha detto il questore di Roma, Roberto Massucci. Verifiche sono in corso da parte dei vigili del fuoco di Roma nei palazzi attorno all’area dove si è verificata l’esplosione. In molti edifici si registrano danni: vetri rotti, infissi divelti e detriti che sono volati anche a metri di distanza. “La chiusura del serbatoio dell’autocisterna è volata a 40 metri di distanza“, ha detto Ennio Aquilino, direttore regionale dei vigili del fuoco del Lazio.

Cosa è successo

Sono ancora da verificare le cause della esplosione. Secondo le prime informazioni, i pompieri e gli agenti erano stati chiamati per un primo incendio, dopo che un camion aveva urtato una conduttura nel distributore di benzina e gpl di Eni, in via dei Gordiani 34. Le immagini dei residenti mostrano l’incendio già divampato e i soccorritori in azione per spegnere le fiamme, che avevano raggiunto anche un deposito giudiziario che si trova alle spalle del distributore. Alcuni cittadini avevano intanto segnalato un forte odore di gas. Poi, improvvisa, la fortissima esplosione al deposito e distributore di gas, che ha investito anche i sanitari che erano già presenti sul posto. Non è chiaro se ci sia una correlazione tra i due episodi. La deflagrazione è stata devastante: sarebbero rimasti feriti diversi vigili del fuoco e nove poliziotti. Lo scoppio è avvenuto poco dopo le ore 8. Si è levata anche una densa colonna di fumo visibile da gran parte della città. Tante le telefonate ai numeri d’emergenza di cittadini che avevano sentito il boato, avvertito in quasi tutta la Capitale. Nel corso delle prime operazioni di soccorso i carabinieri intervenuti hanno evacuato l’area interessata e prestato i primi soccorsi ad alcuni feriti che sono stati accompagnati in ospedale anche con le autoradio di servizio, tra cui uno dei più gravi, condotto all’ospedale Vannini. Anche un carabiniere del Nucleo Radiomobile, tra i primi intervenuti, è rimasto lievemente ferito.

Il racconto dei residenti

“Siamo stati svegliati da un boato, sembrava una bomba, un attentato“, racconta all’Ansa Paola, abitante di un condominio di via dei Gordiani, che descrive gli attimi di paura provati stamani. “Non abbiamo capito di cosa si trattasse, tutti i vetri hanno tremato. Poteva essere una bomba, il terromoto, non capivamo. Poi dal fumo e abbiamo capito che era una esplosione”, dice Francesco. “Mia madre ha un taglio sulla gamba, i vetri delle finestre si sono frantumati“, spiega Claudia, che abita a poca distanza dal luogo in cui è avvenuta l’esplosione a Roma. Roberta racconta di essere andata via “in ciabatte” da casa, “sembrava un attentato”, ribadisce anche lei. Mentre Alessandro racconta di “pezzi di legno volati in casa“. Diversi residenti della zona dicono di aver visto “persone ricoperte dai vetri in strada”.

Aperta un’indagine: le cause ancora ignote

La Procura di Roma attende le prime informative dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine intervenute per l’esplosione avvenuta via dei Gordiani a Roma. Alla luce dell’incartamento i pm, coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, apriranno un fascicolo di indagine. Le cause della forte deflagrazione sono in via di accertamento.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si sta recando sul posto dell’esplosione al Prenestino. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, fanno sapere alle agenzie fonti di Palazzo Chigi, segue le conseguenze dell’esplosione di un distributore di benzina. La premier ha sentito lo stesso Gualtieri e si tiene in stretto contatto con il sottosegretario Alfredo Mantovano.

La zona è isolata, evacuato centro estivo

Dopo l’esplosione, le pattuglie del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale “hanno provveduto a circoscrivere l’area, fornendo ausilio alle operazioni di soccorso. Gli agenti hanno immediatamente attivato le misure di sicurezza procedendo anche all’evacuazione del centro estivo di Villa De Sanctis, situato nelle vicinanze, dove erano presenti 15 bambini“.

Le pattuglie sono impegnate nei servizi di viabilità della zona, con chiusure in atto di via dei Gordiani , da via Casilina a via Checco Durante. Chiuso anche un tratto di via Casilina in prossimità dell’area interessata dall’esplosione. “Ulteriori unità dei caschi bianchi -sottolinea una nota- sono sopraggiunte per fornire ausilio alle operazioni in atto e per agevolare la viabilità nel quadrante dei danni. In corso l’attività di accertamento dei danni che sembra abbiano interessato alcuni edifici e veicoli della zona”.