Riparazioni di urgenza sulle autostrade tedesche, dopo che il grande caldo dei giorni scorsi ha fatto gravemente rovinato tratti di asfalto. Si sono raggiunte temperature di 39 gradi che hanno compromesso il manto stradale in diverse tratte, causando ingorghi stradali e code che hanno intrappolato gli automobilisti per ore. Il fenomeno, noto come “blow-up”, si verifica quando il calcestruzzo si espande ma non ha spazio a disposizione, causando improvvise fratture o crepe. Colpisce principalmente autostrade vecchie, molto trafficate o precedentemente riparate durante le alte temperature.

Le prime riparazioni sono in corso su un tratto autostradale nella trafficata area della Ruhr, che verrà completamente chiuso in una direzione da questa sera a lunedì mattina. Nell’Assia, nel centro-ovest del Land, è stato necessario rimuovere cinque metri di strada per sostituirli con nuovo asfalto. In passato, in un paese non torrido come la Germania, il problema non era all’ordine del giorno. Tuttavia anche il paese è ora alle prese con ondate di calore sempre più intense e frequenti, effetto della crisi climatica globale. L’Europa si sta riscaldando a una velocità doppia rispetto alla media globale dagli anni ’80.