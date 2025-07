È iniziata la terza udienza del processo a Daniele Rezza per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua, avvenuto a Rozzano nella notte tra il 10 e l’11 ottobre 2024. Il primo, 20 anni, è accusato di omicidio volontario pluriaggravato dai futili motivi e rapina ai danni del secondo, 31 anni, a cui avrebbe cercato di sottrarre un paio di auricolari aggredendolo per strada. Oggi, mercoledì 2 luglio 2025, il pm formulerà la richiesta di condanna. All’arrivo dell’imputato, scortato in manette dal carcere di San Vittore, dai familiari della vittima si è levato un grido: “Morirai, t’ammazzo“. La legale di parte civile della famiglia dell’offeso, l’avvocato Roberta Minotti, ha informato che si potrebbe arrivare già a sentenza entro fine giornata.