Accoltellò Manuel Mastrapasqua, 31 anni, per rapinargli le cuffiette del valore di 15 euro. La procura di Milano ha chiesto di condannare Daniele Rezza – fermato poco l’omicidio – a vent’anni di carcere. La vittima fu aggredita in strada a Rozzano lo scorso 11 ottobre (Milano) e fu trovata agonizzante in strada dai carabinieri. Il 31ennne stava rientrando a casa dal lavoro, dopo aver terminato un turno serale.

Una coltellata al torace che non gli aveva ha lasciato scampo. Trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano, era morto poco dopo. La pm Letizia Mocciaro ha chiesto ai giudici della Corte d’Assise di escludere tutte le aggravanti all’imputato (a sinistra nella foto) e di riconoscere le attenuanti generiche, 19enne all’epoca dei fatti, le attenuanti generiche e la continuità tra il reato di rapina e quello di omicidio.

Durante l’udienza è stato fatto ascolto un audio in cui Mastrapasqua si lamenta, rantola, chiede aiuto, ma quel messaggio resta nel suo telefono. “È Manuel che muore” ha affermato l’avvocata Roberta Minotti, legale della famiglia della vittima, che ha fatto un messaggio mai partito dal cellulare. Daniele Rezza, accusato dell’omicidio, ha ucciso Mastrapasqua con “un’azione fulminea che dura meno di trenta secondi, violenta al punto da spezzare l’auricolare sinistro“, dice Minotti, “Manuel non ha reagito, non ne ha avuto nemmeno il tempo”.

Per questo la legale della famiglia chiede che vengano riconosciute tutte le aggravanti contestate, che invece la pm Maria Letizia Mocciaro, nel formulare la richiesta di condanna a 20 anni di carcere, ha chiesto di far cadere. “Riteniamo che quella chiesta dal pm non sia giustizia. Manuel era un bravo ragazzo. Era un ragazzo educato. È nato prematuro, è stato in ospedale tantissimo tempo. Ha lottato e ce l’ha fatta. Fino a quando non ha trovato Daniele Rezza sulla sua strada” ha detto l’avvocata.